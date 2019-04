Center Parcs zet bungalows De Eemhof in de verkoop

Risico

Helemaal risicoloos is de aankoop overigens niet. Om winst te maken, moeten de huisjes wel worden verhuurd. En het is de vraag of de koper er in de toekomst dezelfde prijs voor krijgt. Afgelopen jaren kwam het herhaaldelijk tot conflicten tussen particuliere investeerders en vakantieparkaanbieders, zoals EuroParcs, DroomParken en Topparken .

De verkoop van Center Parcs Zandvoort is in elk geval hard gegaan: inmiddels is bijna alles verkocht. Het park bestaat in totaal uit 428 vakantiewoningen, een hotel met 126 kamers en andere voorzieningen op het park. Om de renovatie te financieren zijn alle vakantiewoningen en voorzieningen in de verkoop gezet. Een deel van Center Parcs is opgekocht door Zeeland Investments Beheer (ZIB).