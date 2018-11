‘Cees wil de hypotheek aflossen, ik wil liever naar ons kleinkind in Japan’

Bep: ,,Vóór mijn hersenbloeding, vijftien jaar geleden, gaf ik meer geld uit.”



Cees: ,,We verdienden toen ook veel meer.”



Bep: ,,Ach, ik kocht rotzooi, zoals overbodige truitjes. Nu heb ik niet meer zo veel nieuws nodig.”



Cees: ,,Er is veel veranderd in 2003. Ik kreeg op mijn 50ste verjaardag mijn ontslag aangezegd, drie weken daarna kreeg Bep die hersenbloeding.”



Bep: ,,Ik werkte toen fulltime.”



Cees: ,,Mijn inkomen werd gehalveerd. Ik was met advocaten in de weer vanwege dat ontslag en Bep lag eerst in coma en daarna verbleef ze in een revalidatiecentrum, in Goes. Elke dag reed ik honderd kilometer heen en weer. Daarna kreeg ik een burn-out.”



Bep: ,,Ik verplaats me nu met de scoot-mobiel. Zo kan ik zelfstandig weg. Ik fitness ook.”



Cees: ,,En we gaan regelmatig naar concerten van André Rieu.”



Bep: ,,Ja!”



Cees: ,,In Maastricht, in Wenen, in Keulen.”



Bep: ,,We zijn fans.”