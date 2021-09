CBS: recordaantal mensen aan het werk

In de afgelopen drie maanden steeg het aantal werkenden in doorsnee met 33.000 per maand. Het aantal werklozen nam in diezelfde periode met gemiddeld 3000 per maand af. Tussen juli en augustus nam het werkloosheidspercentage wel licht toe, van 3,1 naar 3,2 procent, wat neerkomt op 301.000 werklozen. Een toename in de zomermaanden is niet ongebruikelijk omdat tijdelijke contracten in bijvoorbeeld het onderwijs dan aflopen en minder mensen vanwege vakanties actief op zoek zijn naar werk.