CBS: Dure energie zorgt voor hoogste inflatie in bijna 40 jaar

De prijzen die Nederlanders voor goederen en diensten betalen zijn sinds september 1982 niet meer zo hard gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Elektriciteit was driekwart duurder dan in november vorig jaar.



Gas steeg ruim de helft in prijs en benzine was ruim 31 procent duurder dan een jaar eerder. Voor kleding moesten Nederlanders ruim 5 procent meer betalen.



Het beeld komt overeen met dat van vorige week. Toen bleek al dat de volgens Europese meetmethoden vastgestelde inflatie voor Nederland, volgens voorlopige cijfers, op 5,6 procent uitkwam in november. Dat was het hoogste cijfer van deze eeuw.