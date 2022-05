CBS: Dure energie zorgt voor grootste prijsstijging industriële goederen sinds begin metingen

Volgens het CBS is de toename vooral te wijten aan de prijsstijgingen van energie en transport. In de afgelopen maanden zorgde de oorlog in Oekraïne voor extra druk op de prijzen, bovenop de prijsstijgingen die ontstonden door het snelle herstel van de economie na de coronacrisis.

Producten van aardolie twee keer zo duur

De stijging van de prijzen in de industrie hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe olie. In april 2022 kostte een vat ruwe Brentolie uit de Noordzee gemiddeld bijna 98 euro, ongeveer 80 procent meer dan een jaar eerder.

Producten die de aardolie-industrie maakt - zoals bijvoorbeeld brandstof - waren in april gemiddeld bijna 109 procent duurder dan in april 2021. Dit was een maand eerder dik 106 procent. Ook in de chemische industrie hangt de afzetprijs veelal samen met de olieprijs. In deze branche stegen de prijzen in doorsnee met 45 procent op jaarbasis.