Californië verplicht aanwezigheid vrouwen in raden van bestuur

Interview 'Icesave was pure economi­sche chantage van Nederland'

29 september Tien jaar geleden kraakte de wereldeconomie in haar voegen. Hoe kon de crisis ontstaan? Hebben we lessen getrokken? Een korte serie verhalen. Deze keer: de val van Icesave dupeerde 140.000 Nederlandse spaarders, die er 1,6 miljard euro hadden staan. Toenmalig IJslands president Ólafur Ragnar Grímsson is nóg steeds verontwaardigd over het politieke spierballenvertoon uit Den Haag en Londen.