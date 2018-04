Bussen staken eerste twee dagen meivakantie

Komende maandag en dinsdag rijden in heel het land geen streekbussen. Ook rijden geen regionale treinen. De Werkgevers Openbaar Vervoer stappen naar de rechter om de ov-staking te voorkomen.

Volgens de vakbonden komt het streekvervoer in heel het land plat te liggen. Dat geldt niet voor de treinen van NS en het stadsvervoer (metro's, bussen en trams) in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Die chauffeurs staken niet.

De werkgevers hadden tot vandaag de tijd om aan de eisen van de vakbond en de buschauffeurs tegemoet te komen. De chauffeurs in het streekvervoer willen afspraken over een lagere werkdruk, maar werkgevers weigeren dit, stelt FNV.

Het cao-conflict tussen chauffeurs en werkgevers speelt al sinds vorig jaar oktober. Chauffeurs zijn boos over de werkdruk, het gebrek aan scholing en plaspauzes. In januari legden zij ook al het werk neer.

,,We vertrouwen werkgevers niet. Ze luisteren al jaren niet naar onze signalen. Aan de onderhandelingstafel spelen ze mooi weer, maar op de werkvloer roepen de managers ijskoud dat er toch niks gaat veranderen aan de werkdruk. Dus we willen keiharde afspraken in de cao, zwart op wit, anders blijven ze ons uitknijpen. Hoe concreter, hoe beter'', reageert Jack d’Hooghe, buschauffeur en lid van de FNV-onderhandelingsdelegatie.

Noodzaak

Volgens Paula Verhoef, onderhandelaar FNV Streekvervoer, hadden ze liever de reizigers niet willen duperen. Maar de actievoerders zien geen andere weg. ,,De verantwoordelijkheid voor de staking ligt helemaal bij de werkgevers. Als zij bereid zijn concrete afspraken te maken, gaan de plannen zó van de busbaan.''

De staking van het streekvervoer wordt daarmee groter dan die van afgelopen januari, waarschuwen vakbonden FNV en CNV.

De werkgevers stellen dat de bonden helemaal niet uit zijn op een akkoord. Een eerder onderhandelingsresultaat tussen de bonden en de werkgevers werd in maart door de vakbondsleden afgewezen. De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) stapt naar de korgedingrechter.

De ov-bedrijven vrezen dat de grootschalige ov-staking aan het begin van de mei-vakantie maatschappelijk ontwrichtend is. ,,Onze luchthavens zijn dan niet bereikbaar. Een dagje uit naar de Keukenhof of de Efteling zit er voor veel mensen niet in'', reageert voorzitter Fred Kagie.

Wanneer het kort geding plaatsvindt, is nog niet bekend.

De vakbonden gaan ervan uit dat de rechter 'groen licht' zal geven voor staking. ,,We hebben juist gekozen voor de meivakantie omdat het minder ontwrichtend is dan op een gewone werkdag. Bovendien: de werkgevers stapten in januari ook niet naar de rechter, dus waarom nu opeens wel?'', vraagt FNV-bestuurder Wilfred Jonkhout zich af.