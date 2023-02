Chauffeurs kaarten deze werkdruk, waarbij er bijvoorbeeld ook nauwelijks tijd is voor een sanitaire stop al jaren aan. Maar de werkgevers doen er helemaal niets aan zeggen de bonden. ,,De chauffeurs kunnen er niets aan doen als de bus te laat is. Maar ze krijgen wel de boze passagiers over zich heen’’, zegt Evert Jan van de Mheen van CNV.



De opstelling van de werkgevers heeft de onderlinge verhoudingen behoorlijk verzuurd, ziet Van de Mheen. ,,Het vertrouwen in de werkgevers is heel laag. Werkgevers zeggen we doen ons best, maar wij zien dat niet.’’ Kuiper bevestigt dat. ,,Er zit veel chagrijn over de werkdruk bij de chauffeurs.’’



De werkgevers hebben op hun beurt hun eindbod ingetrokken nu de bonden staken. Ze boden acht procent loonsverhoging en drie procent loonruimte voor een ouderenregeling. ,,Vakbond FNV vraag in totaal 16,9 procent loonsverhoging. Dat kunnen we echt niet betalen. Die in totaal elf procent is echt het maximale’’, aldus een woordvoerder van de werkgevers. ,,De bus moet ook betaalbaar blijven.’’



Vooralsnog zit het conflict muurvast en zijn beide partijen niet van zins als eerste met de ogen te knipperen. En daar is de passagier de dupe van. ,,De reizigers begrijpen het niet’’, ziet Van de Mheen. ,,Dat begrijpen wij, maar wij zien geen andere mogelijkheid dan actievoeren.’’