Btw-fraude van 150 miljard per jaar wordt internationaal aangepakt

OPEC-ak­koord: olieproduc­tie omhoog met miljoen vaten per dag

15:39 De landen van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten hebben een akkoord bereikt over een verhoging van de olieproductie met maximaal 1 miljoen vaten per dag. De verhoging gaat per juli in. Naar verwachting zal de daadwerkelijke verhoging minder fors zijn, omdat sommige landen niet in staat zijn om de productie op te voeren.