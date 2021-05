Brussel wil vijf miljoen euro uittrekken voor ontslagen KLM-personeel

Air Fran­ce-KLM geeft voor 3 miljard aan obligaties uit

21 april Air France-KLM heeft 3 miljard aan schuldpapieren verkocht aan de Franse staat. Deze stap, die eerder deze maand al werd aangekondigd, moet de kapitaalpositie van het in crisis verkerende luchtvaartconcern versterken. De leningen kunnen in het uiterste geval worden omgezet in aandelen van het bedrijf.