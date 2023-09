Brussel verlaagt groeiverwachting Nederlandse economie dit jaar van 1,8 naar 0,5 procent

update Terwijl inflatie duikt blijven prijzen in supermark­ten stijgen

De inflatie in Nederland is afgelopen maand verder afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een snelle eerste raming. Dat kwam vooral door lagere energie en brandstofprijzen. De prijzen van voedingsmiddelen namen daarentegen wel toe, maar iets minder sterk dan in juli.