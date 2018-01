Brussel stemt in met overname NXP, maar stelt voorwaarden

ABP zorgt voor onrust bij zieke deelnemers

12:26 Deelnemers bij pensioenfonds ABP die ernstig of ongeneeslijk ziek zijn krijgen nog voor hun dood duidelijkheid of hun nabestaanden recht hebben op een aanvullende uitkering. Dat belooft het ABP nadat er grote onrust was uitgebroken over aanpassingen in de regeling.