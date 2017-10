Brussel sleept Ierland voor hof in zaak-Apple

Geen bewijs voor sjoemelen door SNS Reaal

3 oktober Er is geen bewijs dat SNS Reaal bewust met de boeken heeft gesjoemeld. Ook is er niet voldoende bewijs dat de Staat daardoor schade heeft geleden, schrijft minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem vandaag in een Kamerbrief. Dijsselbloem had accountantskantoor PwC onderzoek laten doen.