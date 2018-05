Brussel presenteert 'eurobond-light'

De voorstellen gaan veel minder ver dan de schuldspreiding die president Macron voor ogen heeft, maar dat is logisch. Met een spilzieke regering in Italië, toch al zuchtend onder torenhoge schulden, is het daarvoor niet het moment. Nederland is als de dood voor zo’n 'transferunie', waarin rijkere landen opdraaien voor de schulden van armere. Maar vice-Commissievoorzitter Dombrovskis sust: van risico- of schulddeling tussen lidstaten is hier geen sprake.



Het schuldpapier, gedekt door overheidsobligaties uit de eurozone, is zodanig vorm gegeven dat alleen particuliere beleggers delen in risico’s en eventuele verliezen, zegt hij. De voordelen: beleggers (banken, verzekeraars, pensioenfondsen) hebben meer keus bij de aankoop van overheidspapier, de financiële markten raken vanzelf verder geïntegreerd en de soms nog te nauwe band tussen banken en hun thuisland wordt losser.