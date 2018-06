Brussel onderzoekt fusie T-Mobile en Tele2, vreest duurdere bundels

T-Mobile maakte afgelopen december bekend kleinere concurrent Tele2 over te nemen voor een kleine 200 miljoen euro. Samen zeggen de twee een vuist te willen maken tegen de dominantie van KPN en VodafoneZiggo in Nederland.



Die laatste twee beschikken over zowel een mobiel en een vast netwerk en kunnen daardoor aantrekkelijk geprijsde alles-in-één abonnementen van internet, tv, mobiele en vaste telefonie aanbieden. Tele2 (ruim 1 miljoen klanten) en T-Mobile (ruim 3,7 miljoen klanten) kunnen dat nu onvoldoende en bezitten vooral een goed mobiel netwerk.



Brussel is echter bang voor hogere prijzen en een minder divers aanbod in Nederland. Sinds de komst van Tele2 in 2016 telt de mobiele markt vier spelers en is er een heuse prijzenoorlog ontketend. T-Mobile en Tele2 profileren zich daarbij beiden als prijsvechter, juist om zo klanten af te snoepen van KPN en Vodafone.