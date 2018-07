Brussel legt Google recordboete op van 4,3 miljard euro

Reiskosten Op naar de zon! Pakken we de auto, trein, bus of toch het vliegtuig?

11:32 Wat is de mooiste, goedkoopste, snelste of milieuvriendelijkste manier om op ons vakantieadres te komen? We kiezen voor een vergelijking de Spaanse Costa Brava als vakantiebestemming. En we willen komende week weg! Op naar Blanes, per auto, bus, trein of vliegtuig.