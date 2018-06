Brussel doet invallen in chemiesector

Nederland kent met bedrijven als AkzoNobel en DSM een relatief grote chemische industrie. Het is niet bekend of er ook Nederlandse ondernemingen onder de loep worden genomen. Brussel noemt geen namen van landen of bedrijven.

De toezichthouder die hier in Nederland over gaat is de Autoriteit Consument & Markt (ACM), maar die weigert commentaar te geven. DSM zegt in ieder geval niet betrokken te zijn bij het onderzoek. Volgens een woordvoerster is het bedrijf ook niet actief met styreen monomeren. Andere mogelijk betrokken partijen hebben nog niet gereageerd.