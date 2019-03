Britten, waarom willen jullie de controle zo graag terug?

Die twijfel begint langzamerhand irritant te worden. Niet alleen omdat alle onzekerheid ons beider (maar vooral jullie) economieën schaadt, maar ook omdat we dóór willen. Wij geloven namelijk wel in ons Europese project en hebben genoeg eigen problemen om op te lossen.



En toch is er nog een vraag waarmee wij achterblijven als jullie gaan: waarom? Jullie zeiden de controle over jullie leven weer terug te willen van ons. Tenminste, dat was de winnende slogan. Maar waar slaat dat eigenlijk op? Jullie hebben altijd zelf de controle over je eigen leven gehad. Wij binnen de eurozone moeten veel vaker compromissen met elkaar sluiten dan jullie ooit met ons moesten. Omdat jullie een rijke natie zijn met veel sterke bedrijven en slimme koppen, kregen jullie altijd al behoorlijk jullie zin. Dus wat is dan die controle die jullie zo naarstig zoeken?



Volgens het British Election Study Internet Panel leven jullie ‘leave’-stemmers als een veertje in de wind, zonder het gevoel grip te hebben op het eigen leven. Degenen die weg wilden, hebben een ‘locus of control’ buiten zichzelf, zoals psychologen het zeggen. Dat betekent extreem gezegd dat je geen controle over je lot hebt en dat wat misgaat, altijd van buiten lijkt te komen. ‘Buiten’: dat kan Europa zijn, maar vaak ook ‘buiten’-landers. Veel van jullie (leavers) hebben volgens het onderzoek ook weinig sociale contacten, voelden je nergens bijhoren. Tenminste, tot aan de dag van het referendum, want vanaf toen voelden jullie je één groep die op het punt staat een nieuw avontuur te beginnen: de brexit.



Ik denk niet dat jullie nog te stoppen zijn, vaarwel.