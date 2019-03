Brexit: bedrijven ‘hamsteren’ in Rotterdamse haven

In de Maasstad en omstreken werd vorig jaar 761.500 vierkante meter aan bijvoorbeeld loodsen of distributiecentra in gebruik genomen. Dat is een stijging van 102 procent ten opzichte van 2017.

Naast de brexit zorgde ook het economische hoogtij van de afgelopen jaren voor een toename van de gehuurde of gekochte bedrijfsruimtes. In Nederland als geheel leidde dit tot een stijging met 4 procent tot een recordoppervlakte van 3,5 miljoen vierkante meter. Dynamis verwacht dat de markt dit jaar stagneert, mede door de mindere economische vooruitzichten.