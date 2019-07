Brandstofstoring Schiphol duurt nog hele avond: tientallen toestellen aan de grond

Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing in het brandstofsysteem is. De hitte heeft er in elk geval niets mee te maken, laat een woordvoerster van de luchthaven weten. Hoelang het duurt voordat het probleem is opgelost, durft zij niet te zeggen. ,,De vliegtuigen worden getankt door een extern bedrijf, Aircraft Fuel Supply. Dat bedrijf werkt hard aan een oplossing.” Zeker is wel dat de storing in ieder geval tot diep in de avond en mogelijk nacht zal duren.



Toestellen die voldoende brandstof aan boord hebben om een volgende bestemming te bereiken, kunnen wel vertrekken. Veruit de meeste vliegtuigen moeten wachten tot de storing in het systeem is opgelost. Het ging om 17.30 uur nog om zo'n zeventig toestellen. Een aantal heeft honderden reizigers aan boord.



Schiphol raadt reizigers aan om de actuele vertrektijden in de gaten houden via de Schiphol-website of de app. Op die site was rond 18.20 uur te zien dat tientallen vluchten al gecanceld zijn. Ook is sprake van vele vertragingen en vele wijzigingen van vertrekhallen. In totaal zijn duizenden reizigers getroffen. En dat op een dag die Schiphol zelf als een ‘peak day’ bestempeld. De zomervakantie is voor de luchthaven de drukste periode van het jaar.