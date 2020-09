Brancheclub pleit voor mondkapjesplicht in winkels: ‘Dan geen discussies’

Het is volgens Meerman niet aan ondernemers om klanten te weren. ,,Wij gaan geen mensen weigeren. Ook niet bij de deur. Door het advies van het kabinet om in winkels in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag mondkapjes te dragen, ontstaat willekeur. De ene winkelier zal er streng op handhaven, de ander juist weer niet. Klanten snappen er vervolgens niets meer van. Je krijgt zo ook discussies, of erger, in je zaak. Dat wil je niet hebben. Daarom vinden wij dat het mondkapjesadvies van tafel moet. Het alternatief? Nou, een mondkapjesplicht zou een stuk beter werken. Dan heb je duidelijkheid. In het buitenland werkt het ook’’, aldus de InRetail-voorman.

Lees ook Play Halsema wil dat iedereen in regio Amsterdam een mondkapje draagt Lees meer

Supermarkten

Supermarkten ondersteunen het advies van het kabinet en een aantal burgemeesters om in bepaalde gebieden een mondkapje te dragen in de winkel, maar laten de keus aan klanten of zij dit daadwerkelijk doen. Het kabinet meldde gisteren dat supermarkten klanten die geen mondkapje dragen mogen weigeren. Ook de supermarktbranche heeft besloten dat niet te doen om discussie aan de deur te voorkomen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Volledig scherm In supermarkten en winkels in veel andere landen, zoals hier in Frankrijk, is het dragen van mondkapjes wel verplicht. © Arie Kievit Het CBL, brancheclub van de supermarkten, laat weten bang te zijn voor extra discussie en zelfs agressie aan de deur als klanten een mondkapje moeten dragen. De branche wil het personeel daarvoor behoeden. Supermarkten geven aan medewerkers in de betreffende gebieden het advies een mondkapje te dragen, maar ook medewerkers mogen zelf bepalen of zij dit doen.

Ouderenuurtje

Het kabinet heeft aangekondigd in overleg met de supermarkten toe te willen naar speciale winkeluren voor ouderen en kwetsbare groepen. De supermarktbranche wil de komende dagen in overleg met belangenorganisaties zoals de Anbo en met de overheid kijken naar wat wenselijk en haalbaar is. Het doel van de supermarkten is om zo veel mogelijk maatwerk te bieden. ,,We willen eerst mét de doelgroep praten, voordat we de uurtjes en masse gaan invoeren. Uit eerdere ervaringen blijkt dat er niet overal behoefte is aan deze ouderenuurtjes’’, laat een CBL-woordvoerster weten.

Spoedoverleg

Onder meer InRetail en MKB houden later deze week een spoedoverleg met het kabinet over het mondkapjesbeleid. Jan Meerman: ,,Ik maak een diepe buiging voor Mark Rutte en zijn ploeg, want ze werken keihard. Toch zou het beter zijn als ze overstappen op een mondkapjesplicht. Een dergelijke verplichting moet niet worden afgedwongen door een ondernemer of door een burgemeester. Dat moet centraal vanuit Den Haag worden geregeld. Nu worden winkeliers met een dilemma opgezadeld, dat kan niet.’’

Eerder vandaag maakten winkelketens als Hema, Blokker en Intertoys bekend klanten die geen mondkapje dragen, niet te weigeren. De Hema onderzoekt wel of het mogelijk is om aan de deur gratis mondkapjes aan te bieden, net als desinfecterende handgel die klanten kunnen gebruiken.

,,Dit zou een extra service zijn. Maar we weten nog niet of het mogelijk is. Het hangt bijvoorbeeld ook van de beschikbaarheid af”, legt een woordvoerster uit. In de betreffende vestigingen wordt het voor Hema-personeel wel verplicht om een maskertje te dragen.

De Bijenkorf hanteert weer een ander beleid en verplicht klanten van de winkels in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven juist wel tot het dragen van een mondkapje.

Vooralsnog een advies

Zorgminister Hugo de Jonge wil inhoudelijk niet ingaan op de aankondigingen van supermarkten en andere winkels dat zij klanten die geen mondkapjes dragen, toch gewoon toelaten. ,,Het is vooralsnog een advies”, benadrukte hij dinsdagochtend in een eerste reactie.

,,Er geldt een advies voor het winkelend publiek om een mondkapje te dragen. Maar het is vooralsnog een advies. We vragen eerst advies aan het OMT en op basis daarvan zullen wij een besluit nemen.”

De Jonge verwijst naar een advies van het Outbreak Management Team van deze zomer over de mogelijkheid van mondkapjes. ,,Op dit moment zien wij geen aanleiding, maar dat kan anders zijn als de besmettingsgraad oploopt. Die zien we nu oplopen. We dachten, gezien het OMT-advies van de zomer, dat het nu misschien het moment is om opnieuw te kijken naar het advies dat eerder is gegeven en te kijken of het opnieuw moet worden gewogen. Vooruitlopend daarop, geldt in de drie bedoelde regio’s vooralsnog een advies”, aldus de minister.

Bekijk hier onze video's over de coronacrisis:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.