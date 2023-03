Steun zzp’ers voor verplichte verzekering daalt

Fa­cebook-oprichter Zuckerberg door aandeelhou­ders aange­klaagd voor negeren uitbuiting

Facebook-oprichter Mark Zuckerberg, die ook de topman is van moederbedrijf Meta Platforms, is door aandeelhouders aangeklaagd. Onder meer pensioen- en investeringsfondsen claimen dat Facebook en Instagram al jaren een oogje dichtknijpen bij praktijken van mensenhandel en uitbuiting via die sociale netwerken.