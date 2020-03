Mirna en Bas werken met potjes: ‘Bizar dat miljoen gezinnen geen reserves hebben’

Mirna: ,,We geven samen trainingen in betekenisvol ondernemen. Ik was eerst fiscaal adviseur.’’



Bas: ,,Ik heb economie gestudeerd en werkte deels in de hoveniersbranche.’’



Mirna: ,,Sinds zeven jaar leren we ondernemers dat rijkdom niet alleen in financiële winst valt uit te drukken. ‘Geld gaat niet over geld’ is mijn stokpaardje. Het draait niet om wat er in komt, maar om wat er uit gaat.’’



Bas: ,,Wij zijn zelf heel strak in wat we uitgeven. We werken met een potjessysteem. Van elke euro die we ontvangen gaat 25 procent naar onze investeringspot, 10 procent naar onze geefpot voor goede doelen, 10 procent naar onze funpot voor uitjes en etentjes, en 55 procent naar onze huishoudpot.’’