Boze Deliveroo-bezorgers naar Brussel voor demonstratie

Belgische Deliveroo-bezorgers staken al een week in Brussel. Waar het bedrijf voorheen in België samenwerkte met een uitzendbureau, moeten de bezorgers net als in Nederland zzp'er worden. Voorheen was slechts een deel van hen in vaste dienst. De bezorgers protesteren al enige tijd tegen het besluit en verenigden zich onder anderen in een bij de FNV aangesloten vakbond. Met steun van de PvdA spande een Deliveroo-bezorger deze week een rechtszaak aan tegen het van oorsprong Britse bedrijf.



Ook bezorgers uit Duitsland, Frankrijk en Italië worden in Brussel verwacht. ,,We hebben allemaal te maken met dezelfde werkgever en dezelfde problematiek, daarom moeten we in deze strijd de krachten bundelen'', aldus Frederique Zebeda, vakbondsbestuurder van FNV Jong.



Zondag staken Nederlandse Deliveroo-bezorgers ook in Utrecht. Ze hebben daar restaurants gevraagd om uit solidariteit geen bestellingen aan te nemen via Deliveroo tijdens de staking. Een groep van ruim tachtig boze maaltijdbezorgers legde op nieuwjaarsavond het werk neer in Amsterdam, Utrecht en Haarlem.