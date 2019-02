Boxspring te prijzig? Bij Ikea kun je straks je nieuwe bed gewoon huren

De meubelgigant trapt deze maand af met een proef met de verhuur van kantoormeubelen in Zwitserland. Het experiment is wereldwijd de eerste in zijn soort, kondigt directeur Lööf aan. Maar, zo voegt hij eraan toe, daar blijft het niet bij. Ook in andere landen, waaronder Nederland, wordt er gekeken naar nieuwe verhuurconcepten. ,,Je zou kunnen zeggen dat leasing een andere manier is om bijvoorbeeld een ​​keuken te financieren”, aldus Lööf.

Het idee is dat consumenten aan het eind van de looptijd hun geleasede kast of stoel weer kunnen teruggeven aan Ikea en iets nieuws kunnen uitkiezen. De teruggebrachte meubelen worden door Ikea opgeknapt, om vervolgens weer verkocht te worden.

Meubelpakketten

In Nederland loopt er sinds december een proef waarbij jongeren kunnen kiezen voor een Ikea-meubelpakket. De optie is alleen beschikbaar voor jongeren die wonen in het Amsterdamse wooncomplex ‘Stek Oost’. Zij kunnen twee pakketten huren: die van 19,95 euro per maand of van 29,95 euro per maand, beiden met een looptijd van 24 maanden. ,,Zeker voor jongeren kan dit interessant zijn. Ze vinden bezit minder belangrijk en bovendien is de aanschaf van een heel nieuw interieur best een forse investering”, licht een zegsvrouw toe.

In het meubelpakket zit tevens een speciale reparatieservice om te zorgen dat de meubels langer meegaan. Na de huurperiode kunnen klanten de huur verlengen, de meubels voor een klein bedrag overnemen of ze teruggeven aan Ikea. Volgens de woordvoerster volgen er komend jaar meer van dit soort initiatieven, ook in Nederland. ,,Een van de mogelijkheden die we hier in Nederland onderzoeken is de verhuur van boxsprings.”

De leaseplannen passen in het streven van Ikea om meer producten te hergebruiken en minder afval te produceren. De meubelgigant denkt erover om ook onderdelen te gaan verkopen voor producten die niet meer worden gemaakt. Het bedrijf wil in 2020 stoppen met plastic wegwerpproducten, vanaf 2030 wil het enkel nog gerecyclede producten verkopen.