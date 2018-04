Bouwsector: per 2019 geen gas meer in nieuwbouwwoning

De Tweede Kamer besloot onlangs de gasaansluitingsplicht voor nieuwbouw per 1 juli te schrappen. Dat betekent niet dat alle nieuwe huizen gasvrij worden, er geldt geen verbod.



,,Nu aardgasvrije woningen aanzienlijk duurder om te bouwen zijn, blijft het verleidelijk te kiezen voor een gasaansluiting," zegt voorzitter Piet Adema van brancheorganisatie NVB Bouw. Gasloze woningen moeten immers beter geïsoleerd worden en bijvoorbeeld een dure warmtepomp krijgen.



Volgens NVB Bouw is een verbod op nieuwe woningen met een gasaansluiting hoognodig en moreel het juiste om te doen. ,,Dat is beter voor het milieu, de Groningers en bewoners zélf," zegt Adema.



Met het verbod ontstaat een gelijk speelveld voor de gehele bouw en worden gasloze woningen veel sneller goedkoper. ,,In Nederland worden nu ruim 60.000 nieuwe woningen per jaar gebouwd. Bij een massale overstap op gasvrije systemen creëren we een mooie hefboom en zal de prijs snel dalen.”



