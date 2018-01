Boskalis onderuit op Damrak

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 555,14 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 850,91 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen 0,1 en 0,4 procent. De DAX in Frankfurt klom 0,5 procent na sterker dan verwachte Duitse winkelverkopen.



Bij de hoofdfondsen kampte Boskalis met een adviesverlaging door ABN AMRO. De baggeraar stond onderaan met een verlies van 3,8 procent. Grootste stijger was uitzender Randstad met een winst van 2,1 procent. Morgan Stanley is positiever gestemd over Europese uitzenders en detacheerders. De Amerikaanse bank verhoogde de beleggingsadviezen voor Randstad, het Zwitserse Adecco (plus 1,3 procent) en het Britse Hays (plus 1,3 procent).