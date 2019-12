Booking past website aan na tik op de vingers ACM

Door de aanpassingen is volgens de toezichthouder geen sprake meer van misleiding. De ACM trad in de kwestie op met Europese consumententoezichthouders.

In totaal gaat het om acht aanpassingen. Zo moet Booking.com onder meer inzichtelijk maken hoe zoekresultaten tot stand komen. Ook moet duidelijk worden welke aanbieders betalen om hoger in de lijst met zoekresultaten terecht te komen.

Verder gaat het om juiste informatie over beschikbaarheid van kamers (met teksten als ‘Dit is de laatste kamer!’), aanbiedingen en het onterecht presenteren van kortingen die geen kortingen zijn. Ook moet duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen professionele en particuliere aanbieders.

Eerlijke informatie

Door de aanpassingen voorkomt Booking.com misleiding van consumenten. Daarmee neemt het bedrijf zijn verantwoordelijkheid, aldus de ACM. ,,Wij verwachten hetzelfde van andere platforms zodat er een eerlijk speelveld is van boekingssites. Dat is belangrijk voor het vertrouwen van consumenten in de digitale economie. Zij moeten op basis van duidelijke en eerlijke informatie online hun keus kunnen maken”, zo klinkt het.