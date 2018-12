Bonus voor werknemers, Franse bedrijven komen gele hesjes tegemoet

De deelscoo­ter rukt op: Felyx snel naar andere steden

10 december In Amsterdam en Rotterdam zie je er inmiddels al honderden rijden: de groene Felyx-scooters. In maart 2019 volgt Den Haag met tweehonderd scooters. En met 50.000 gebruikers is de groene opmars nog lang niet ten einde. De elektrische scooters huur je per minuut met een app op je smartphone, maar vanaf volgend jaar is ook een abonnement in aantocht.