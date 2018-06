Bonden zinnen op nieuwe stakingen Air France

In de brief, in handen van het ANP, beklagen de bonden zich dat er sinds het aftreden van Air France-KLM-topman Jean-Marc Janaillac geen voortgang meer is geboekt. Hij vertrok omdat hij zijn lot had verbonden aan een stemming over een loonbod van de directie. Daarmee probeerde hij een einde te maken aan een reeks van vijftien stakingsdagen bij het bedrijf.

Zolang er nog geen opvolger voor Janaillac is benoemd, is zijn positie opgeknipt. Anne-Marie Couderc is voorlopig niet-uitvoerend voorzitter van het bestuur, een functie die vergelijkbaar is met die van president-commissaris. Zij vindt dat ze geen mandaat heeft om loononderhandelingen te voeren. De bonden vinden dat onacceptabel.