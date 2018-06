Boete voor Seats and Sofas om misleiding met nepkortingen

,,Bij een hoge korting denkt de consument dat er sprake is van een buitenkansje. Als de korting nep is, wordt hij misleid'', aldus de ACM.

Seats and Sofas krijgt ook een tik op de vingers wegens het ontbreken van prijskaartjes of andere prijsvermeldingen in zijn winkels. Klanten konden daarom alleen via verkopers de prijs achterhalen, wat in strijd is met de Prijzenwet.