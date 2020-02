Boete voor omstreden stamcelbedrijf dat genetisch materiaal kwijtraakte

Esperit diende de cijfers over 2017 liefst zeven maanden te laat in en de cijfers over de eerste helft van 2018 kwamen negen maanden te laat. Gegevens over de tweede helft van 2018 moesten in april 2019 ingediend zijn, maar vooralsnog is dat nog niet gebeurd.



Voor deze overtreding staat normaliter een boete van 5.000.000 euro. In het geval van Esperit werd het bedrag zelfs met 25 procent verhoogd, maar omdat het bedrijf een beperkte financiële draagkracht heeft, werd het vervolgens verlaagd naar 312.500 euro.