Boeing: nieuwe problemen met 737 MAX-toestellen

Een dag eerder meldde toeleveringsbedrijf Spirit AeroSystems, dat het aluminium frame van de 737’s maakt, aan Boeing dat er een probleem is met twee fittingen waarmee de verticale staart van het toestel wordt bevestigd aan de achterkant van de romp.

De mankementen zijn aangetroffen bij een aanzienlijk aantal nog niet-geleverde toestellen en vliegtuigen die bij Boeing zijn opgeslagen. Volgens een woordvoerder van het bedrijf is nog niet te zeggen hoeveel om hoeveel vliegtuigen het exact gaat, omdat de problemen pas recent aan het licht gekomen zijn. Er zullen inspecties worden uitgevoerd en waar nodig vervangende onderdelen worden aangebracht.

De problemen met de fittingen betekenen een nieuwe tegenslag voor Boeing. Het bedrijf ligt onder een vergrootglas sinds in 2018 en 2019 twee toestellen van het type 737 MAX vlak na elkaar neerstortten. Bij de dodelijke crashes in Indonesië en Ethiopië kwamen in totaal 346 mensen om het leven.