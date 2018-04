Blokker verkoopt populaire flesjes met flinke korting, Dopper is boos

De winkelketen heeft een groot aantal Dopperflesjes via een derde partij weten te bemachtigen en verkoopt ze voor een bedrag van 9 euro, in plaats van de normale verkoopprijs van 12,50 euro. Dopper is not amused over de aanbieding.

In een blog schrijft het flessenbedrijf: 'De nieuwste Blokkerfolder viel op de mat. Op de cover wandelen rijen van onze mooie flesjes onder de kop 'Partijhandel' uit een grote zeecontainer. Not cool. Blokker en Dopper zijn geen match. Niet qua identiteit, niet qua missie, niet qua stijl. Wat ons betreft, zit er zelfs geen Tinder-date in. Maar wat ons het meest dwarszit, is dat deze folder afbreuk doet aan onze boodschap.'

Dopper is in 2009 bedacht om het gebruik van plastic flesjes uit de supermarkt terug te dringen en het drinken van kraanwater te bevorderen. Wie een Dopper koopt, ondersteunt waterprojecten in Nepal. Het flesje heeft een eigen app, die de weg wijst naar waterkranen.

Kwaad

De flessenmaker baalt dat het product verkocht wordt zonder dat de missie erbij wordt genoemd. Blokker is zich van geen kwaad bewust en zegt helemaal geen afbreuk te doen aan de missie van Dopper. ,,Wij merken dat veel van onze klanten net als wij belangstelling hebben voor Dopper en zijn missie. Met onze actie spelen we daarop in'', aldus een zegsvrouw van Blokker.

De winkelketen benadrukt dat het de normale inkoopprijs heeft betaald voor de flesjes. ,,De afdracht naar het goede doel vindt plaats op de inkoopprijs, niet op de verkoopprijs.''