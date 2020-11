Blokker gaat 'blokjes' aandelen uitdelen aan klanten

Particulieren kunnen binnenkort mede-eigenaar worden van retailer Blokker. In samenwerking met een Amsterdams fintechbedrijf wil Blokker het mogelijk maken dat klanten bij elke aankoop een percentage van het aandelenkapitaal in bezit krijgen.

Blokker-topman Michiel Witteveen bevestigt dit op vragen van het FD. Het plan heet 'Blokjes Blokker' en wordt eind november gepresenteerd. Blokker werkt hiervoor samen met Bits of Stock, dat een platform ontwikkelt voor loyaliteitsprogramma's van retailers. Het bijzondere hieraan is dat klanten fractionele aandelen kunnen bemachtigen in bedrijven.

Fractionele aandelen zijn met name in de Verenigde Staten populair onder een steeds groter wordende groep particulieren, die sinds de coronapandemie begon met beleggen. Via deze strategie kunnen beleggers een portie van een aandeel kopen, bijvoorbeeld een kwart of een half.

Het Amsterdamse Mirage Retail, het moederbedrijf van Blokker, Big Bazar en Intertoys, maakte eind september bekend dat het elektronicaketen BCC overneemt. Met de huidige eigenaar, het Franse Fnac Darty werd een principeovereenkomst gesloten over verkoop van de alle 62 winkels. Volgens Mirage betreft de overnamesom ‘een symbolisch bedrag’. Topman Witteveen verklaarde een week eerder al dat het Mirage Retail juist in coronatijd wil uitbreiden, onder meer naar de verkoop van elektronica., doe-het-zelfartikelen of meubilair.

Eerder dit jaar startte Mirage een samenwerking met de Chinese designketen Miniso.