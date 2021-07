‘Blokkeerschip’ eindelijk aangekomen in Rotterdam, met hulp van een extra loods en een extra sleepboot

Bij windkracht 6 mag ie nog net naar binnen

Er zijn twee loodsen ingezet om het schip de Rotterdamse haven in te begeleiden. Normaliter is dat er eentje. ,,Er is veel aandacht voor dit schip’’, zegt voorzitter Tjitte de Groot van de Loodsencorporatie Rotterdam-Rijnmond. ,,Ook denken wij dat dit extra geruststellend is voor de bemanning.’’ Loodsen zijn lokale zeevarenden die aan boord helpen bij het navigeren van het laatste stuk. Bij binnenkomst stond er windkracht 6. Als het harder dan dat waait, mag het schip de Rotterdamse haven niet in. De Ever Given heeft van tevoren een inspectie ondergaan, zodat de loodsen en de Havenmeester in Rotterdam zeker waren dat het schip goed te besturen is. Bij het aanmeren zijn vier sleepboten gebruikt. Meestal zijn dat er drie.