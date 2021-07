‘Blokkeerschip’ eindelijk aangekomen in Rotterdam, gedupeerden moeten betalen voor vertraging

Spaanse modegigant Zara in opspraak nadat ontwerper model de les leest over Israël: ‘Mijn kinderen met dood bedreigd’

17 juni De Spaanse modegigant Zara is deze week in verlegenheid gebracht nadat een prominente medewerker een reeks beledigende opmerkingen had gemaakt richting een Palestijns topmodel. Hoofdontwerper Vanessa Perilman haalde de 23-jarige Qaher Harhash in een privébericht op Instagram door het slijk omdat hij zijn visie op het conflict tussen Israël en Palestina met zijn fans had gedeeld. Zara betreurt de ophef die erover is ontstaan en veroordeelt het gedrag van de ontwerper. ,,Wij zullen nooit enige vorm van discriminatie tolereren.”