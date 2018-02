BinckBank moet half miljoen vergoeden aan consument

De particulier besloot in 2008 een deel van zijn oudedagsvoorziening te beleggen. Via BinckBank, een platform voor beleggers, ging de vermogensbeheerder aan de slag met het kapitaal van de particulier. Het ging om ongeveer 1 miljoen euro. Twee jaar later resteerde nog slechts een fractie van het ingelegde geld. De vermogensbeheerder die hij in de arm had genomen, bleek niet over de vereiste vergunningen te beschikken. De gedupeerde consument trok daarop aan de bel.

Gebruikt een tussenpersoon een rekening van een bank voor beleggingen van derden, dan is daarvoor een vergunning nodig. De bank is verplicht dit te controleren. Dit heeft BinckBank niet gedaan en zo de zorgplicht verzaakt.

Maar volgens het Kifid heeft de consument zelf ook schuld, omdat die zich niet had verdiept in de achtergrond van de tussenpersoon. Daarom is de helft van de geleden schade voor rekening van hem zelf. Over de rente van het half miljoen dat BinckBank moet betalen, moet nog overeenstemming worden bereikt.