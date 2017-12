Binck volgt waarschuwing AFM en ziet toch af van gokken op bitcoin

,,Wij delen de opinie van de AFM dat beleggers die in bitcoin willen investeren zich goed bewust moeten zijn van grote risico's en zich goed in product, de risico's en kosten moeten verdiepen voordat ze erin beleggen'', verklaart een woordvoerder van BinckBank.



Binck kondigde vorige week aan vanaf maandag zogenoemde bitcoin futures te gaan verkopen. Dat zijn termijncontracten, waarbij de koper met de verkoper een waarde van de bitcoin afspreekt op een toekomstige datum. Op die datum wordt gekeken wat de bitcoin waard is. Is die waarde hoger dan de afgesproken waarde dan heeft de koper winst. Is de koers lager, dan moet hij het verschil bijbetalen.

Dat beleggingsproduct is duur en risicovol. De klant zou bij aanschaf 35 tot 50 procent van de waarde van het contract als onderpand moeten storten. Met de huidige koers is dat al minstens 28.000 euro.



,,Wij vinden bitcoin futures vanwege de hoge prijs en complexiteit op dit moment toch geen geschikt product voor de kleine particulier belegger. Daarom zullen we deze maandag nog niet aanbieden'', aldus de woordvoerder van BinckBank.

Binck gaat komende week bekijken of het product wel aangeboden wordt aan professionele beleggers.