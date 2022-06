Bijna 10 procent inflatie en forse stakingen in Engeland: juichstemming over de brexit is verstomd

Economie in Nederland toch gegroeid, bedrijven boeken record­winst

De economie van Nederland is in de eerste drie maanden van dit jaar toch gegroeid ten opzichte van het slotkwartaal van 2021. Dat komt met name doordat huishoudens meer uitgaven, blijkt uit een nieuwe raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook met de Nederlandse bedrijven gaat het goed: zij boekten in het eerste kwartaal van dit jaar een recordwinst.

24 juni