Bij Unilever waait een nieuwe wind

Mossel ‘kan de wereld redden’: kwekers maken jeugd warm voor ‘gezond en duurzaam’ schelpdier

Vergeet de avocadoburgers, quinoa of vleesloze frikandel. Wie gezond en duurzaam wil leven, laaft zich aan de mossel. Die oproep weerklinkt althans in Yerseke, de mosselhoofdstad van de wereld. De zorgen zijn namelijk groot in de Zeeuwse plaats, waar deze week het nieuwe mosselseizoen officieel wordt ingeluid. ,,In Nederland zijn we de mossel vergeten.”