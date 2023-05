Bij PostNL daalt opnieuw de omzet en het aantal pakketjes

De omzet over de eerste maanden van 2023 kwam uit op 783 miljoen euro, een daling van 3 procent op jaarbasis. De hoeveelheid verwerkte pakketten liep in die periode terug met 6,5 procent. Na aftrek van de kosten bedroeg de winst 4 miljoen euro. Dat is flink minder dan een jaar eerder, toen de winst nog uitkwam op 34 miljoen euro.

Topvrouw Herna Verhagen is desondanks tevreden. Zij spreekt van een ‘positief effect van de noodzakelijke stappen’ die het postbedrijf moest nemen om de kosten terug te dringen. Daaronder vallen maatregelen om de inflatiedruk en teruglopende volumes tegen te gaan. Bijvoorbeeld het schrappen van tot driehonderd ondersteunende banen op de afdeling Pakketten bij PostNL. Vanaf 2024 moeten al die maatregelen jaarlijks zo’n 25 miljoen euro aan kosten besparen.

Reorganisatie volgens plan

Die reorganisatie vordert volgens PostNL volgens plan. ,,We zijn daarover in gesprek met medezeggenschapsorganen, zodat er snel helderheid kan komen waar posities moeten vrijkomen’’, legt financieel directeur Pim Berendsen uit. Voor een deel zal daarbij volgens hem sprake zijn van een natuurlijk verloop. Hij ziet voor nu bovendien geen noodzaak om meer banen te schrappen.

,,Al met al zijn we tevreden over de manier waarop het jaar is begonnen’’, zegt Verhagen. Het economische klimaat blijft volgens haar onzeker, maar vooralsnog denkt het bedrijf aan het eind van 2023 een winst van tussen de 70 en 100 miljoen euro te behalen. Dat is de winst voor aftrek van rente en belastingen.

PostNL moet het traditiegetrouw hebben van het laatste kwartaal van het jaar, aldus Berendsen. Rond de feestdagen worden namelijk relatief veel pakketten en poststukken verstuurd. ,,Voor het tweede kwartaal van dit jaar verwachten we een resultaat dat in lijn is met het resultaat van vorig jaar. We lopen op basis van het eerste kwartaal al voor op onze verwachtingen, dus we zijn heel comfortabel dat we ons doel voor 2023 gaan halen’’, stelt Berendsen.

