Bij pensioenfonds PME gaan duurzaamheid en rendement prima samen

Met 45 miljard euro aan belegd vermogen is PME, het pensioenfonds voor de technologische industrie, een van de vijf grootste pensioenfondsen van Nederland. Bij PME zijn uitblinkers als ASML en VDL aangesloten, maar ook talloze kleine metaalbedrijven. PME betrekt heel bewust deelnemers en gepensioneerden bij het beleggingsbeleid.

Wat heeft dat opgeleverd?

,,We hebben al langer het beleid dat we met deelnemers en gepensioneerden spreken over het beleggingsbeleid. Waar willen jullie dat we wel en waar niet in investeren. Ik vond het verrassend dat onze deelnemers zo uitgesproken zijn over duurzaam beleggen. Vijf jaar geleden speelde dat nauwelijks, nu volop. We investeerden wel al lang niet meer in fabrikanten die clusterbommen maken en we keken ook naar zaken als kinderarbeid en vakbondsrechten. Maar de deelnemers en gepensioneerden zijn heel duidelijk en eensgezind in hun opvatting, er moet meer geïnvesteerd worden in duurzaamheid en milieu. Ook betaalbare huisvesting vinden de deelnemers belangrijk."

,,De bewustwording is groter geworden. Voor onze deelnemers is de opdracht heel duidelijk. We moeten zorgen dat de wereld bewoonbaar blijft voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat besef is er."

Wat betekent dat in de praktijk?

,,We zijn in april gestopt met beleggingen in de tabaksindustrie. We stoppen nu geld in bedrijven die de duurzaamheid bevorderen en een goed rendement leveren. We beleggen nu ruim 3 procent van ons vermogen duurzaam. Dat moet over enkele jaren tien procent zijn. Dat is al een hele klus om dat te halen. In onze vastgoedportefeuille zie je een verschuiving naar beleggingen in betaalbare energiezuinige huisvesting. En we hebben ook 30 bedrijven geselecteerd die zich inzetten voor duurzaamheid. Daar beleggen we voor de lange termijn in."

Zitten daar ook bedrijven uit de eigen sector in?

,,Ik zeg niet welke bedrijven dat zijn. Maar we hadden als PME een uitsluitingsbeleid voor de eigen sector. Daar belegden we niet in. Dat vonden de deelnemers jammer. Werknemers in de technologische industrie zijn erg trots op hun sector. Daar worden mooie dingen gemaakt. Vandaar dat we nu ook investeren in de eigen sector, zowel in beursgenoteerde bedrijven als in start-ups."

Leuk dat maatschappelijk bewustzijn, maar kunnen daar de pensioenen wel van betaald worden?