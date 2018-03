'Bij ING denken ze: een dag duiken en dan is het voorbij'

Het gevoel van verontwaardiging in de maatschappij; het interesseert bankiers niets, zegt Wawoe, organisatiepsycholoog en docent Human Resources Management aan de Vrije Universiteit Amsterdam. ,,Ze denken gewoon één dag duiken en dan is het weer voorbij.''

Banken hoeven zich volgens de organisatiepsycholoog niets van de boosheid van hun klanten aan te trekken. Dit in tegenstelling tot een grootwinkelbedrijf of een benzinemaatschappij. ,,Toen toenmalig Ahold-topman Anders Moberg meer dan tien jaar geleden een flinke salarisverhoging kreeg, gingen klanten de Albert Heijn-winkels boycotten. Toen werd de loonsverhoging snel teruggedraaid. Maar mensen zeggen niet snel hun rekening op bij de bank. Dat is een veel te grote stap.''

Het is nog maar enkele weken geleden dat dezelfde goegemeente verzekeraar ASR aan de schandpaal nagelde toen de commissarissen besloten om de bestuurders een paar ton extra toe te stoppen. Ook ASR werd, net als ING, negen jaar geleden door de staat gered van een faillissement. In juni vorig jaar gebeurde precies hetzelfde bij verzekeraar NN, waar de top tonnen extra kreeg toebedeeld, terwijl het personeel er bij bosjes uitvloog. De stormen waaiden weer even snel over als zij de kop hadden opgestoken.

Gevoeliger

Wat Hamers en de ING nog wel parten kan spelen, is dat loonsverhogingen bij banken gevoeliger liggen dan bij verzekeraars. Toen ABN AMRO in 2014 de leden van de raad van bestuur meer geld wilde geven, brak er een storm van protest uit. De (toenmalige) staatsbank trok de keutel weer snel in. Een paar jaar geleden zaten ING en Hamers in hetzelfde schuitje, maar zij wachtten slim tot de banden met de staat definitief waren doorgesneden. De dag dat ING de allerlaatste staatssteun terugbetaalde, maakte het bedrijf bekend dat het salaris voor de topman flink zou worden verhoogd.

Wawoe snapt de boosheid en verontwaardiging van de belastingbetalers wel. Toen het fout ging met de banken en verzekeraars draaide de schatkist op voor hun miskleunen, zodra het maar even beter ging, gingen alle remmen weer los. ,,Het is nog steeds een open zenuw'', aldus Wawoe. ,,De crisis is nog te kort geleden. Mensen zijn nog boos dat zij toen de rekening moesten betalen voor de crisis die de banken veroorzaakten.''

Wat met name de vakbonden en de meeste Kamerleden nijdig maakt, is dat grootverdiener Hamers nog eens 50 procent meer mag gaan verdienen, terwijl ING-werknemers worden afgescheept met slechts 1,7 procent meer. Hamers zal straks tegen de drie miljoen euro per jaar gaan beuren, terwijl zijn personeel moet vrezen voor weer een afslankingsoperatie.

Drijfveer

Toen Ralph Hamers in januari 2016 in een tv-uitzending van Nieuwsuur werd gevraagd naar zijn drijfveren, toen met een salaris van 1,6 miljoen per jaar al de bestbetaalde Nederlandse bankier, antwoordde hij dat hij het niet voor het geld deed. Letterlijk zei hij: ,,Ik oefen deze functie niet uit voor het salaris, maar omdat ik het een eer vind zo’n mooi bedrijf als ING te mogen runnen. Dat vind ik echt.''



Twee jaar later was het kennelijk tijd om die eer om te zetten in klinkende munt. ING hoort bij de 50 grootste bedrijven in Europa, maar de beloning van de topman blijft ver achter bij die van andere topmannen. Zelfs met de salarisverhoging staat Hamers nog maar op de 44ste plaats in de top 50, zeggen de commissarissen. En die lage beloning betekent dat ING niet kan meedoen in de strijd om het toptalent. ,,Hamers is eredivisie, maar werd Jupiler League betaald'', zei president-commissaris Jeroen van der Veer daarover tegen het Financieele Dagblad.

Dat is een drogredenering, vindt Wawoe. ,,Ze vergelijken zich met topmannen van andere grote bedrijven. Maar hoe vaak is er een bankier overgestapt naar een ander bedrijf dan een bank. Dat gebeurt niet. Ook de redenering dat ze moeten concurreren met buitenlandse banken klopt niet. Er zijn de afgelopen dertig jaar twee Nederlandse bankiers naar buitenlandse banken vertrokken. Omgekeerd gaat het ook om hooguit vijf bankiers.''

Denkfout

Harald Benink, hoogleraar banking and finance aan de Universiteit van Tilburg, vindt dat bankiers een denkfout maken als het om beloningen gaat. ,,Ze vergelijken hun salaris met dat van topmannen van bedrijven als Volkswagen of Unilever. Maar wat ze vergeten is dat die bedrijven failliet kunnen gaan als ze het slecht doen. Een grote bank zal als het er op aankomt altijd gered worden door de overheid, dus de belastingbetaler. Ze lopen wat dat betreft geen ondernemingsrisico. Een bank is geen normaal bedrijf. Eigenlijk is het semi-privaat en semi-publiek. En bij semi-publieke instellingen hoort een veel lager salaris.''

Benink snapt de maatschappelijke verontwaardiging. ,,Het maatschappelijke vertrouwen is nog steeds laag. Banken worden geassocieerd met de crisis, rentederivaten en Libor. En de top vraagt het personeel de looneisen te matigen en verhoogt zelf het eigen salaris.''