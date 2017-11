Bij deze webwinkel kun je weer met guldens betalen

De cadeaubonnenspecialist biedt betaling in guldenbiljetten als extra optie aan naast de gebruikelijke iDeal, creditcard- en PayPalbetalingen in euro's. Klanten kunnen het geld opsturen of langsbrengen bij de vestiging in Nijmegen. Ze krijgen na verzending binnen 24 uur na ontvangst hun bon via de mail opgestuurd.



Veilig

Woordvoerder Ismael Kajouai kwam op het idee toen hij door de binnenstad liep. ,,Ik zag in Nijmegen een leuk, klein zaakje dat guldens accepteerde. We sloegen er allemaal op aan en wilden als voorloper in het gat springen. Waarom zouden we als webwinkel niet een keer leren van een bakstenen winkel?''



Het versturen van geld via de post klinkt niet meteen heel veilig, maar Kajouai denkt dat het allemaal wel goed komt en vreest geen massale verdwijning van enveloppen. ,,Maar we raden de klant wel aan om de guldens aangetekend te verzenden. Je weet immers maar nooit.''