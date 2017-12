Bij Albert Heijn kun je straks de kassa volledig overslaan

Snelheid

Het volledig kassaloos shoppen, dat nu nog in de testfase zit, moet straks beschikbaar worden in de winkels van AH to go. ,,Tap to go speelt in op de behoefte voor snelheid en gemak die onze klanten on the go hebben. Daarom is AH to go de juiste plek om de test met onze nieuwste innovatie te starten", vertelt Jan-Willem Dockheer, algemeen directeur van AH to go in een verklaring.