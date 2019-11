Bij Air France dreigen stakingen om pensioen

De staking staat gepland op 5 december. Eerder riepen andere vakbonden bedrijven in sectoren als de energie en mijnbouw al op om die dag het werk neer te leggen. Als het personeel van de luchtvaartmaatschappij daadwerkelijk gaat staken, dan is dat de eerste keer na een reeks werkonderbrekingen in het voorjaar en de zomer van vorig jaar.

Hervormingen pensioenstelsel

In Frankrijk is grote ontevredenheid over de voorgenomen hervormingen van het pensioenstelsel. De regering is bezig de ingewikkelde en voor deelnemers vaak gunstige pensioenregels om te vormen tot één puntenstelsel, dat in 2025 in werking moet treden. De pensioengerechtigde leeftijd gaat dan in beginsel naar 64 jaar, twee jaar hoger dan nu het geval is.