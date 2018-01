Beveiligde truckersparkings in heel Europa

Met de omheinde parkeerplaatsen zoekt EVP-transportcoördinator Wim van de Camp een compromis tussen bonden, werkgevers, chauffeurs en de Europese Commissie. Brussel wil dat de chauffeurs nog maar maximaal drie weken onderweg zijn en het derde weekend thuis. De bonden willen de chauffeurs tijdens de weekends in (goedkope) hotels laten logeren, de werkgevers en meeste chauffeurs zelf prefereren de vrachtwagencabine, maar dan wel met sterk verbeterde accommodaties.

Beveiligde parkings met catering, sanitair en douches zijn de gouden oplossing, denkt Van de Camp. Nederland hoeft dan ook geen monsterboetes van 1.500 euro uit te delen, zoals verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen afgelopen weekend aankondigde.

De situatie in het wegtransport is toevallig vanmiddag het onderwerp van een al eerder aangevraagd 30-ledendebat in de Tweede Kamer. Van de Camp gaat er in zijn voorstellen van uit dat in heel Nederland zo’n 50 à 100 van die beveiligde truckersparkings nodig zullen zijn. Hoeveel dat er in heel Europa zullen zijn, zegt hij niet te weten.

,,In Nederland moet de dichtheid groter zijn, omdat veel aanvoerlijnen naar de rest van Europa bij ons beginnen. Grotere landen als Duitsland en Frankrijk kunnen met een geringere dichtheid toe omdat het doorvoerlanden zijn.”

Kosten

Quote Vier weken ligt bij de bonden heel moeilijk, maar sommige Oost-Europese chauffeurs zijn nu makkelijk drie maanden van huis CDA-Europarlementariër Wim van de Camp Dat de sector en overheden beide in de beurs moeten tasten voor de parkings staat voor de CDA-Europarlementariër vast. Sommige parkings kunnen bij bedrijven worden aangelegd (of liggen daar soms zelfs al), andere moeten nieuw worden aangelegd of kunnen tot stand komen door bestaande parkings langs snelwegen of bij pompstations uit te breiden.



Als de truckersparkings er komen, vindt Van de Camp, zou Brussel moeten toestaan dat chauffeurs vier weken en dus drie weekends van huis zijn. ,,Dat zie ik als een compromis. Vier weken ligt bij de bonden heel moeilijk, maar sommige Oost-Europese chauffeurs zijn nu makkelijk drie maanden van huis.” Zij leiden een nomadenbestaan, bereiden hun maaltijden op een gaspitje langs de weg en pakken een ‘douche’ als het regent. Hun behoefte doen ze in de berm. Volgens het CNV werkt Van de Camp die situatie juist weer in de hand, door chauffeurs langer van huis te houden.

Nederland heeft van die rondtrekkende chauffeurs ook nog eens extra last, omdat Frankrijk, Duitsland en België truckers al jaren geleden verboden het weekend op parkings door te brengen. In Nederland is dat pas sinds 1 januari het geval. Anders dan de Europese Commissie, die de trucker voor zijn rust uit de cabine wil, is Van de Camp geen voorstander van hotelovernachtingen.

,,Chauffeurs slapen soms met zes op een kamer, met verschillende vertrek- en aankomsttijden. Die mannen kruipen niet uitgerust weer achter hun stuur.” Veel chauffeurs zijn ook verplicht om in hun cabine te slapen. ,,Als je 10.000 iPhones bij je hebt, of een lading flatscreen-tv’s, is dat ook het beste. Anders vind je misschien alleen nog je trekker terug.”

Vreemd

Quote Dat is gewoon een goedkope en onrechtmatige manier om een lading te bewaken.” Vakcentrale CNV Het CNV vindt het vreemd en onterecht dat Van de Camp chauffeurs in de cabine wil houden en hen op die manier ook nog verantwoordelijk maakt voor hun lading. ,,Dat is gewoon een goedkope en onrechtmatige manier om een lading te bewaken.” Ook vindt de bond dat Van de Camp de veiligheid van de lading laat voorgaan op die van de chauffeur.



Van de Camp laat er zich niet door imponeren. Hij heeft in Estland, digitaal voorloper bij uitstek, al parkings gezien zoals hij ze wil: ,,Zelfs met wifi-reservering en elektronisch betaalsysteem.” Chauffeurs mogen best een beetje in de watten worden gelegd, vindt hij, ook al omdat een chauffeurstekort dreigt.

,,De komende vijf jaar komen we alleen in Nederland al zo’n 10.000 chauffeurs tekort, in heel Europa misschien wel 100.000.” Voor de financiering van de parkings kan een beroep worden gedaan op de Europese investeringsbank en het speciale werkgelegenheidsfonds Efsi van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. De voorstellen van Van de Camp worden begin volgende week besproken in de EP-transportcommissie en vlak voor de zomer plenair.