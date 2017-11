Beurzen vinden weg omhoog

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent in de plus op 544,33 punten. De hoofdindex stevent af op een maandverlies van circa 1,7 procent. De MidKap klom 0,3 procent tot 823,17 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen 0,2 tot 0,7 procent.

Gemalto

Grootste stijger in de AEX was digitaal beveiliger Gemalto met een winst van 1,9 procent. Hekkensluiter was biotechnologiebedrijf Galapagos met een min van 1,7 procent.

SBM Offshore steeg 1,8 procent. De maritiem dienstverlener betaalt 238 miljoen dollar aan de Amerikanen vanwege omkoping in Brazilië, Angola, Equatoriaal Guinea, Kazachstan en Irak. NN Group klom 1,5 procent. De verzekeraar liet voorafgaand aan een investeerdersdag weten tegen 2020 circa 350 miljoen euro aan kosten te willen besparen.

Unilever

Unilever won 0,4 procent. Volgens bronnen zijn alleen investeerders Apollo, KKR en CVC Capital Partners nog in de markt voor de overname van de spreaddivisie van voedingsmiddelenbedrijf Unilever. AkzoNobel stond voor aanvang van zijn buitengewone aandeelhoudersvergadering over onder meer de voorgenomen afsplitsing van zijn chemietak 0,5 procent hoger.

In de Midkap ging luchtvaartcombinatie Air France-KLM aan kop met een winst van 2,6 procent. Voedingsbedrijf Wessanen sloot de rij met een verlies van 1,4 procent.

In Londen klom Aviva 2,1 procent. De Britse verzekeraar verhoogde de groeiverwachtingen voor de komende jaren en wil meer dividend uitkeren. Het Britse mediabedrijf Daily Mail & General Trust kelderde bijna 25 procent na zwakke resultaten.

In Zürich steeg Credit Suisse 2,5 procent. De Zwitserse bank is van plan de helft van zijn nettowinst te besteden aan het inkopen van eigen aandelen of aan uitkering van een speciaal dividend. Credit Suisse wil daarmee aandeelhouders belonen voor de moeilijke tijden die ze hebben doorgemaakt.

Euro

De euro was 1,1826 dollar waard, tegen 1,1862 dollar een dag eerder. Op de oliemarkt werd uitgekeken naar de OPEC-vergadering over een verlenging van de productieverlaging. Een vat Amerikaanse olie steeg 1 procent in prijs tot 57,86 dollar. Brentolie werd 1,5 procent duurder op 64,08 dollar per vat.