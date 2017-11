Beurzen reageren positief op hogere slotstand Wall Street

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent hoger op 539,54 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 821,53 punten. De beurzen in Parijs en Londen stonden vlak tot licht lager, Frankfurt won 0,1 procent.

Bij de kleinere bedrijven steeg Nedap ruim 6 procent. Het bedrijf liet in een handelsbericht weten een stevige groei voor de omzet en winst te verwachten in 2017. Nedap wil maximaal 5 procent van de uitstaande aandelen terugkopen. Ook wordt het dividend over 2017 eenmalig verhoogd. Stamcelbedrijf Esperite klom bijna 9 procent na een handelsbericht.